POL-HA: Häusliche Gewalt in Wehringhausen - 34-jähriger Mann greift seine Ehefrau an und wird der Wohnung verwiesen

Hagen-Haspe (ots) - Als ein 20-Jähriger am Sonntag (29.05.) gegen 3.15 Uhr den Wolfskuhler Weg in Haspe bergab in Richtung Vorhalle befuhr, verlor der Hagener im Serpentinenbereich die Kontrolle über seinen Mini. Er rutschte mit dem Auto in einen Bachlauf und zog sich hierbei schwere Verletzungen am Bein zu. Der ...

