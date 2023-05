POL-HA: Radfahrerin missachtet Vorfahrt und stößt mir Auto zusammen

Hagen (ots) - Am 26.05.2023 hatte ein 55-Jähriger sein Fahrrad um 20.00 Uhr an der Frankfurter Straße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er um 22.15 Uhr zurückkehrte musste er feststellen, dass sein Fahrrad gestohlen wurde. Es handelt sich um ein Pedelec der Marke Canyon im Wert von 3500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizei Hagen ...

