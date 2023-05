POL-HA: Fahrraddiebstahl an der Frankfurter Straße

Hagen (ots) - Am 27.05.2023 wurde gegen 00:00 Uhr ein 32jähriger Hagner einer Verkehrskontrolle am Märkischen Ring unterzogen. Bei der Kontrolle erlangten die kontrollierenden Polizeikräfte Hinweise auf einen Drogenkonsum des Fahrers. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Leitstelle Telefon: 02331 986 2066 E-Mail: ...

