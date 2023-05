POL-HA: Ohne Fahrerlaubnis mit dem Pkw von Gevelsberg nach Hagen

Hagen-Vorhalle (ots) - Ein bislang unbekannter Täter stahl einer 24-jährigen Frau am Donnerstagnachmittag (25.05.2023) an einer SB-Waschanlage in Vorhalle die Handtasche und das Handy aus dem Auto. Die Hagenerin hielt sich zwischen 15.15 Uhr und 15.45 Uhr auf dem Gelände der Waschanlage in der Herdecker Straße auf. Sie wusch ihr Auto in einer der SB-Boxen und wurde ...

