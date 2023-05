Polizei Hagen

POL-HA: Handy und Portemonnaie während der Autowäsche aus PKW einer 24-Jährigen gestohlen

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahl einer 24-jährigen Frau am Donnerstagnachmittag (25.05.2023) an einer SB-Waschanlage in Vorhalle die Handtasche und das Handy aus dem Auto. Die Hagenerin hielt sich zwischen 15.15 Uhr und 15.45 Uhr auf dem Gelände der Waschanlage in der Herdecker Straße auf. Sie wusch ihr Auto in einer der SB-Boxen und wurde dabei bereits auf einen Mann aufmerksam, der dort umhergelaufen sei und sich umgeschaut habe. Nachdem die 24-Jährige kurz zu dem unmittelbar neben ihrer Waschbox befindlichen Geldwechselautomaten ging, stellte sie fest, dass die Beifahrertür ihres PKW geöffnet war. Aus dem Auto fehlten eine kleine Tasche, in der sich unter anderem ihr Portemonnaie befand sowie ihr Smartphone. Den Mann, der ihr zuvor aufgefallen war, beschrieb die Frau den Polizeibeamten gegenüber als "dunkelhäutig", etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 170 cm groß. Er hatte kurze, schwarze Haare und trug eine dunkle Jogginghose. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

