Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsbehinderungen auf der B50 durch Verkehrsunfall.

Longkamp (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen kam es auf der B50, kurz hinter der Anschlussstelle Longkamp in Fahrtrichtung Wittlich zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jährige Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Bernkastel-Wittlich kam aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in die angrenzende Böschung und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Hierbei überschlug sich der Pkw mehrfach, bis er auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus seinem Pkw befreien, wurde aber für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste die Strecke für 1,5h gesperrt werden. Durch die MSM Wittlich wurde der Verkehr an der AS Longkamp abgeleitet. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Longkamp, ein Rettungswagen + Notarzt, die MSM Wittlich und zwei Fahrzeuge der Autobahnpolizei Schweich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell