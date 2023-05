Polizei Hagen

POL-HA: 17-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall in der Innenstadt schwer verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Ein 17-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstagabend (25.05.2023) bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt schwer verletzt. Gegen 19.20 Uhr fuhr eine 22-jährige Autofahrerin mit ihrem grauen VW über die Hochstraße in Richtung des Stadttheaters. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 17-Jährige zur selben Zeit mit seinem Fahrrad von der Kampstraße aus kommend über den dortigen Zebrastreifen in Richtung Bergischer Ring. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision zwischen dem VW und dem Fahrrad. In der Folge stürzte der 17-Jährige und verletzte sich bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

