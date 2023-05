Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen sowie der Polizei Hagen: Iserlohner nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Hagen/Iserlohn (ots)

In der Nacht von Freitag (19.05.) auf Samstag (20.05.) kam es in Iserlohn in der Straße Schödderweg zu einem versuchten Tötungsdelikt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betrat ein 30-jähriger Tatverdächtiger über einen Balkon die Wohnung seiner 25-jährigen ehemaligen Lebensgefährtin und stach dort auf einen ebenfalls in der Wohnung befindlichen 33-Jährigen ein. Dieser wurde durch die Messerstiche schwer, aufgrund seiner Gegenwehr aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend aus der Wohnung.

Eine Mordkommission der Polizei Hagen wurde eingesetzt und übernahm die weiteren Ermittlungen. Im Rahmen der Fahndung nach dem Täter konnte dieser am Mittwoch (24.05.) in Iserlohn lokalisiert und in den frühen Nachmittagsstunden festgenommen werden. Der in Iserlohn wohnhafte Tatverdächtige wurde sodann aufgrund eines zuvor bereits von der Staatsanwaltschaft Hagen erwirkten Haftbefehls einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell