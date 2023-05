Polizei Hagen

POL-HA: 40-jähriger Autofahrer begeht ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Unfallflucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizeibeamte hielten am Mittwochnachmittag (24.05.2023) in Wehringhausen einen 40-jährigen Autofahrer an, der ohne Führerschein sowie unter Drogeneinfluss unterwegs war und zuvor eine Unfallflucht begangen hatte. Gegen 14.00 Uhr hielten die Beamten den Peugeot in der Minervastraße an. Schnell fielen ihnen frische Unfallschäden an der Beifahrerseite des Autos auf. Als sie den 40-jähringen Fahrer ansprachen und dessen Personalien überprüfen wollte, sagte dieser ihnen sofort, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Weil der Mann während der gesamten Kontrolle auffallend unruhig war und seine Pupillen verengt waren, führten die Polizisten noch einen Drogentest mit ihm durch. Dieser schlug auf Kokain an. Auf die Unfallschäden angesprochen sagte der 40-Jährige den Beamten, dass er im Verlaufe des Tages beim Linksabbiegen ein rechtsseitig geparktes Auto touchiert hat. Weder den Unfallort noch die Unfallzeit konnte er konkret benennen. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter Drogeneinfluss. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

