Polizei Hagen

POL-HA: Mann rempelt in der Innenstadt mehrere Passanten an und bedroht sie - Polizeibeamte nehmen 24-Jährigen in Gewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Dienstagnachmittag in der Innenstadt einen 24-jährigen Randalierer in Gewahrsam. Gegen 16.00 Uhr waren die Beamten wegen eines anderen Einsatzes in der Frankfurter Straße unterwegs. Dort trafen sie auf den 24-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt bereits ohne erkennbaren Grund einen der Beamten im Vorbeigehen anrempelte. Nachdem die Polizisten den ursprünglichen Einsatz beendet hatten, wurden sie von mehreren Passanten angesprochen. Diese berichteten ihnen, dass der 24-Jährige auch sie absichtlich angerempelt hat und es abschließend zu verbalen Auseinandersetzungen mit dem Mann kam. Dabei sprach er auch Bedrohungen aus. Um weitere mögliche weitere Straftaten zu verhindern, nahmen die Beamten den 24-Jährigen in Gewahrsam. Sie leiteten außerdem Strafverfahren wegen der Körperverletzung und der Bedrohung gegen ihn ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell