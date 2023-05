Polizei Hagen

POL-HA: Hagener wirft Vodkaflasche und Zollstock auf anderen Mann

Hagen-Wehringhausen (ots)

Dienstag (23.05.) gegen 20.45 Uhr eskalierte in der Pelmkestraße ein Streit zwischen zwei Männern. Ein 35-Jähriger hielt sich nach bisherigen Ermittlungen vor der Erdgeschosswohnung seiner Ex-Freundin auf und brüllte zunächst durch ein Fenster, das zum Lüften offen stand. In der Wohnung befand sich ein 39-jähriger Mann, der im weiteren Verlauf durch den 35-Jährigen verletzt wurde. Dieser hatte eine Vodkaflasche sowie einen Zollstock durch das Fenster auf den Mann geworfen und ihn dabei am Kopf getroffen. Während der Auseinandersetzung bedrohte sowie beleidigte der Hagener den Leichtverletzten. Nach der Tat entfernte sich der 35-Jährige fußläufig in Richtung Eugen-Richter-Straße. Als Polizisten den Mann antrafen und befragten, gab er an sich lediglich verbal gestritten zu haben. Gegen 22 Uhr löste er einen weiteren Einsatz aus. Er war in die Pelmkestraße zurückgekehrt und weigerte sich einem erteilten Platzverweis nachzukommen. Polizisten nahmen ihn daraufhin zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung sowie Bedrohung. (arn)

