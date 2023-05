Polizei Hagen

POL-HA: Alle vier Räder an Mercedes in Boele gestohlen

Bild-Infos

Download

Hagen-Boele (ots)

Bislang unbekannte Täter stehlen in dem Zeitraum zwischen Montagabend (22.05.2023) und Dienstagmorgen in Boele alle vier Räder des Autos eines 45-jährigen Mannes. Am Montag parkte der Hagener seinen Mercedes, gegen 20.00 Uhr, in der Kettelerstraße. Am nächsten Morgen, gegen 06.00 Uhr, erkannte eine Nachbarin, dass das Auto auf Pflastersteinen stand und alle vier Reifen samt Fel-gen fehlten. Die Kripo ermittelt wegen des Diebstahls an Kraftfahrzeugen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell