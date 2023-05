Polizei Hagen

POL-HA: Frau hebt Geld nach Geldbörsendiebstahl ab - Wer kennt diese Person?

Hagen (ots)

Bereits am 14.03.2023 wurde das Portemonnaie einer 77-Jährigen entwendet, als diese sich in einem Supermarkt aufhielt. Wer die Geldbörse gestohlen haben könnte, konnte die Hagenerin nicht sagen. Im Nachgang wurde die EC-Karte an einem Geldautomaten eingesetzt. Dabei wurde eine Frau, bei welcher es sich auch um die Diebin handeln könnte, von einer Überwachungskamera aufgenommen. Wer kennt die abgebildete Person oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

Hier der Link zu den Fahndungsbildern:

https://polizei.nrw/fahndung/106286

