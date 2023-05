Polizei Hagen

POL-HA: Drei Personen bei Autounfall leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Hagen-Altenhagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Friedensstraße verletzten sich am Montag (23.05.) drei Personen. Gegen 16 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Cupra die Hermannstraße, als er an einer Kreuzung mit dem Toyota einer 54-Jährigen zusammenstieß. Die Hagenerin war auf der Friedensstraße in Fahrtrichtung Spichernstraße unterwegs und nahm ihm nach derzeitigem Stand der Ermittlungen die Vorfahrt. Der 44-Jährige, seine 39-jährige Beifahrerin sowie die Toyota-Fahrerin zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die 54-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die anderen beiden Verletzten wollten sich bei Bedarf eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell