POL-MFR: (659) 15-Jähriger aus Nürnberg vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Roth (ots) - Wie mit Meldung 649 berichtet, brach am Samstagnachmittag (21.05.2022) ein Brand in einer Kirche in Spalt (Lkr. Roth) aus. Der Kriminalpolizei Schwabach gelang es, einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Gegen 16:25 Uhr brach in der Kirche in der Stiftsgasse an mehreren Stellen Feuer aus. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Schwabacher Kriminalpolizei gelang es, einen ...

mehr