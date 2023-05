Polizei Hagen

POL-HA: Drei Personen wegen Ladendiebstahls in Haft - überregional agierende Täter versuchten mit Auto vor Polizei zu flüchten

Hagen-Mitte (ots)

Am Wochenende konnte die Polizei drei Männer nach Ladendiebstählen festnehmen, sie befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Am Samstag (20.05.2023) gegen 11.30 Uhr beging ein 31-Jähriger gemeinsam mit einem 30-Jährigen in einer Drogerie in der Hohenzollernstraße einen Ladendiebstahl. Ein Mitarbeiter beobachtete die Männer dabei, wie sie diverse hochpreisige Parfümartikel einsteckten und das Geschäft verließen. Er verfolgte sie anschließend durch die Hagener Innenstadt. Eine Streifenwagenbesatzung konnte sehen, wie die beiden Täter an der Straße Elbersufer in einen Fiat einstiegen. Als sie den Streifenwagen wahrnahmen, versuchten sie sich einer Kontrolle zu entziehen. Der 31-Jährige lenkte dabei das Fahrzeug. Er beschleunigte stark, fuhr immer wieder mit stark überhöhter Geschwindigkeit und überholte andere Fahrzeuge mit rücksichtslosen und riskanten Fahrmanövern und gefährdete so andere Verkehrsteilnehmer. Auf der Volmestraße konnte der Fiat schließlich von der Polizei gestoppt werden. In dem Auto befanden sich Umhängetaschen die so präpariert waren, dass das Auslösen von Anti-Diebstahl-Durchgangsmeldern verhindert wird. In den Taschen befanden sich 16 Parfüms im Wert von über 2.000 Euro, die aus dem Drogeriemarkt stammten. Die beiden Männer wurden aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen, sie befinden sich nun in Untersuchungshaft. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei dem 30-Jährigen und 31-Jährigen um überregional agierende Täter handelt, die gewerbsmäßig Diebstähle begehen. Die Polizisten stellten ihre Mobiltelefone, die Taschen sowie den Fiat sicher. Beide Männer erhielten Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls, gegen den 31-Jährigen wurde zudem eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung gefertigt.

Gegen 13.15 Uhr beging zudem ein 31-Jähriger in der Drogerie in der Hohenzollernstraße einen Ladendiebstahl. Er packte diverse Speicherkarten und Videospiele in einen präparierten Rucksack - anschließend verließ er das Geschäft ohne zu zahlen. Auch hier verfolgte der Ladendetektiv den Täter bis zum Eintreffen der Polizei. Zunächst stieg der 31-Jährige in einen VW, als er auf eine Streifenwagenbesatzung aufmerksam wurde, verließ er das Auto und rannte in Richtung Badstraße davon. Eine 30-Jährige, die auf dem Beifahrersitz des VW gesessen hatte, konnte durch Einsatzkräfte festgehalten werden. Polizisten konnten den flüchtigen 31-Jährigen im weiteren Verlauf im Bereich des Volksparks festnehmen. Er hatte neben Speicherkarten und 100 Videospielen mehrere Controller, Bücher und zwei Spielekonsolen entwendet. Die Beamten stellten den VW sowie die Mobiltelefone des Mannes sicher. Der 31-Jährige befindet sich nach der Festnahme durch die Polizei in Untersuchungshaft. Ob seine 30-jährige Freundin mit der Tat in Verbindung steht, ist Bestandteil der Ermittlungen. (arn)

