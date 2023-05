Polizei Hagen

POL-HA: 28-Jähriger fährt mit über 1 Promille Kreise auf Parkplatz und kollidiert mit geparktem Auto

Hagen (ots)

Ein 28-jähriger Mann verursachte am Sonntagmittag (21.05.2023) in Boele einen Verkehrsunfall, als er alkoholisiert mit seinem Auto auf einem Parkplatz im Kreis fuhr. Gegen 12.00 Uhr alarmierte eine Anwohnerin der Knüwenstraße die Polizei zu dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes. Sie sagte den Beamten, dass die durch ihr geöffnetes Wohnungsfenster auf das Geräusch quietschender Reifen aufmerksam wurde. Als sie hinaussah, erkannte sie, dass jemand mit einem Fiat mehrere Kreise auf dem Parkplatz fuhr und dabei mit einem geparkten Toyota kollidierte. Nach dem Unfall fuhr der Autofahrer in Richtung der Knüwenstraße von dem Parkplatz herunter. Die Anwohnerin lief auf die Straße, sprach den Fahrer an und wartete auf das Eintreffen der Polizei. Die Beamten bemerkten sofort einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 28-Jährigen. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über 1 Promille an. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Sein Fiat war nicht zugelassen und wurde sichergestellt. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Verstöße gegen das Pflichtversicherungs- sowie Kraftfahrzeugsteuergesetz ein. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell