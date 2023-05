POL-HA: Hagener nach Zusammenstoß mit zwei geparkten Autos leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am 19.05.2023, zwischen 09:40 Uhr und 13:50 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Möllerstraße in Hagen Hohenlimburg zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Ein Wohnungsinhaber hatte bei seiner Rückkehr Hebelspuren an der Wohnungstür festgestellt. Ein bislang unbekannter Täter gelang jedoch nicht in die Wohnung. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung. Hinweise nimmt die ...

mehr