Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Auf Möbelhaus abgesehen

Unbekannte Kriminelle flüchten ohne zu bezahlen

Wer kann Hinweise geben?

Bischofsheim (ots)

Nachdem ein bislang unbekanntes Quartett am Samstagnachmittag (3.9.) mehrere Gegenstände aus einem Möbelgeschäft in der Straße "Neben dem Mühlweg" entwendet hat und ohne zu bezahlen geflüchtet ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge, hielten sich die Kriminellen, zwei Männer und zwei Frauen, gegen 17 Uhr in dem Möbelhaus auf. Im Anschluss sollen sie diverse Gegenstände, unter anderem Bettwäsche, nicht bezahlt und das Geschäft damit verlassen haben. Auf diesen Umstand wurden die Unbekannten beim Verladen ihrer Beute von einer Mitarbeiterin und einer Zeugin angesprochen. Da sie der Aufforderung den Kassenzettel zu zeigen nicht nachkamen, versuchte nach derzeitigem Kenntnisstand die 49-jährige Zeugin die Flucht des kriminellen Quartetts zu verhindern. Diese fuhren dennoch mit ihrem schwarzen Kombi in Richtung der Straße "Am Schindberg" davon, sodass die 49-Jährige mit einem Sprung zur Seite dem zurücksetzenden Wagen ausweichen musste. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird insgesamt der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die beiden flüchtigen Männer sollen um die 1,85 Meter groß gewesen sein und dunkle Kleidung getragen haben. Einer von ihnen soll dunkelblonde Haare mit einem Haarreif getragen haben. Die Haare ihrer Komplizin wurden als blond gefärbt beschrieben. Sie hatte schwarze Kleidung an. Die zweite Komplizin soll circa 1,70 Meter groß gewesen sein. Sie trug einen roten Pullover und hatte schwarze Haare.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, Angaben zum flüchtenden Fahrzeug und den Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell