POL-HA: Handtaschendiebstahl in Haspe - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Haspe (ots)

Bereits am 20.03.2023 besuchte eine 72-Jährige einen Supermarkt in der Zollstraße. Nach dem Bezahlen räumte sie im Ausgangsbereich des Geschäfts ihre Einkäufe in ihre Tasche. Hierbei hängte sie ihre Handtasche an den Einkaufwagen. Beim Verlassen des Geschäfts fiel der Geschädigten auf, dass die Handtasche entwendet worden war. Auf der Videoaufzeichnung ist zu erkennen, wie ein unbekannter Täter aus dem Geschäft tritt, die Geschädigte entdeckt, einen anderen Kunden passieren lässt und sodann die Handtasche der Geschädigten mitnimmt. In der Handtasche befanden sich u.a. das Mobiltelefon, Haustürschlüssel, Portemonnaie mit Bargeld und diverse Karten samt Identitätspapieren der Geschädigten.

Wer kennt die abgebildete Person oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

Hier der Link zu den Fahndungsbildern:

https://polizei.nrw/fahndung/106283

