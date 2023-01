Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Illegale Müllentsorgung - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Pohlen. Im Zeitraum von Anfang Dezember bis zum 22.12.2022 entsorgten Unbekannte mehrere Wellasbestzementplatten zwischen Pohlen und Rußdorf. Anschließend flüchteten die Personen. In dem Straßengraben der Kreisstraße 115 erstreckte sich die illegale Müllablagerung auf einer Länge von ca. 10 Metern. Der Straßenbaulastträger hat zwischenzeitlich die Entsorgung der Abfälle veranlasst. Die Kriminalpolizei in Gera nahm die Ermittlungen wegen der illegalen Müllentsorgung auf. In diesem Zusammenhang sucht die Kripo Zeugen zu den Verursachern und der Herkunft der Abfälle, Informationen werden unter der Telefonnummer 0365/ 8234-1465 entgegengenommen. (TL)

