Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Am 02.01.2023 parkte ein 48-Jähriger seinen Pkw ca. in der Zeit von 10:10 Uhr bis 10:20 Uhr auf einem Parkplatz in der Ahornstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er leider einen frischen Unfallschaden daran feststellen. Der Verursacher hatte sich bereits unerlaubt vom Parkplatz entfernt. Auch die Suche im Nahbereich verlief negativ. Haben Sie Beobachtungen zum Unfall oder den Verursacher gemacht? Die Polizeiinspektion Altenburg (03447/ 4710) nimmt Ihren Hinweis entgegen. (TL)

