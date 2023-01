LPI-G: Briefkasten gesprengt

Greiz (ots) - Auma-Weidatal. Eine Regelschule am Markt wurde Ziel von Vandalismus. Unbekannte zerstörten dort eine Fensterscheibe in der Zeit vom 22.12.2022 bis zum 01.01.2023. Außerdem beschmierten sie die Eingangstür mit schwarzer Farbe. Angaben zur Sachschadenshöhe können nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht gemacht werden. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen eingeleitet. Informationen zum Geschehen werden unter der Telefonnummer 03661/ 6210 entgegengenommen. ...

mehr