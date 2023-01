LPI-G: Diebstahl aus Vereinshaus

Gera (ots) - Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Gera rückten am 02.01.2023 gegen 20:45 Uhr in die Wiesestraße aus. Von dort wurde eine körperliche Auseinandersetzung gemeldet, wobei zwei männliche Personen (25,28) auf einen anderen Mann (30) einschlugen. Die Begleiterin des Angegriffen (25) versuchte einzugreifen und wurde ebenfalls attackiert. Dabei verlor sie ihr Handy, welches die Angreifer an sich nahmen. Erst nachdem sich der Geschädigte in ein sich näherndes ...

