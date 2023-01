Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tätlicher Angriff auf Paar

Gera (ots)

Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Gera rückten am 02.01.2023 gegen 20:45 Uhr in die Wiesestraße aus. Von dort wurde eine körperliche Auseinandersetzung gemeldet, wobei zwei männliche Personen (25,28) auf einen anderen Mann (30) einschlugen. Die Begleiterin des Angegriffen (25) versuchte einzugreifen und wurde ebenfalls attackiert. Dabei verlor sie ihr Handy, welches die Angreifer an sich nahmen. Erst nachdem sich der Geschädigte in ein sich näherndes Fahrzeug retten konnte, ließen die beiden Täter in der Folge von ihm ab und flüchteten. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den Verletzten schließlich in ein Krankenhaus. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach den Flüchtigen konnten beide Täter namentlich bekannt gemacht werden. Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die hiesige Dienststelle zu wenden. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell