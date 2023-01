LPI-G: Schilder aus Wand gerissen

Altenburg (ots) - Altenburg: Einen 29 Jahre alten Mann nahmen Polizeibeamte in der Neujahrsnacht (01.01.2023) vorläufig fest und leiteten die Ermittlungen gegen ihn ein. Was war passiert: Altenburger Polizeibeamte rückten kurz nach Mitternacht in die Zeitzer Straße aus, nachdem von dort eine Verkehrsunfallflucht gemeldet wurde. Der Fahrer eines Pkw Renault befuhr hierbei die Straße entgegengesetzt der Fahrtrichtung ...

mehr