Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tageseinnahmen gestohlen

Meiningen (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden entwendete ein bislang unbekannter Täter 5500 Euro aus dem Wagen eines Bankwarenzusteller. Dieser hielt in der Zeit von 06:52 Uhr bis 06:59 Uhr in der Drachenbergstraße in Meiningen und lieferte Backwaren in eine Filiale. Diese Zeit nutzt der Unbekannte und entnahm mehrere Geldtaschen mit den Einnahmen des Vortages aus dem Führerhaus. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt in unmittelbarer Nähe beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Meininger Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0 in Verbindung zu setzen.

