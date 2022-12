LPI-EF: Pflegedienst heimgesucht

Erfurt (ots) - 6.000 Euro Sachschaden verursachten Diebe in der vergangenen Nacht in Erfurt. Zwei unbekannte Täter hatten es auf einen Zigarettenautomaten in der Raiffeisenstraße abgesehen. Sie sprengten um 01:25 Uhr den Automaten und stahlen eine unbekannte Menge an Zigaretten und Bargeld. Durch die Sprengung wurde nicht nur der Zigarettenautomat zerstört. Auch zwei geparkte Autos wurden in Mitleidenschaft gezogen. Eine Zeugin war durch einen Knall auf die Tat aufmerksam ...

