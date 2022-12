LPI-EF: Zigaretten um jeden Preis

Erfurt (ots) - Ein 16-Jähriger wurde in einem Parkhaus am Erfurter Anger angegriffen. Der Junge hielt sich am Donnerstagnachmittag auf dem obersten Deck auf, als er auf zwei unbekannte Jugendliche traf. Aus unbekannten Gründen gerieten sie in Streit. Die unbekannten Täter beließen es aber nicht nur bei Worten, sondern schlugen den 16-Jährigen. Dieser wurde durch den Angriff schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Tätern gelang unerkannt die ...

mehr