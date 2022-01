Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zusammenstoß beim Abbiegen

Buchholz (ots)

Auf der Bendestorfer Straße kam es gestern, 10.01.2022, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 08 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Pkw Straße in Richtung Stadtmitte. An der Einmündung der Straße Am Radeland wollte er nach links abbiegen und kollidierte dabei mit dem ihm entgegenkommenden Pkw eines 37-Jährigen, der stadtauswärts auf der Bendestorfer Straße unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 22-jährige Beifahrerin des 21-Jährigen leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell