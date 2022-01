Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Feuer in Zweiparteienhaus - Ein Bewohner lebensgefährlich verletzt

Seevetal/Hörsten (ots)

Am Sonntag, 09.01.2022, gegen 09 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in die Deichstraße gerufen. Spaziergänger hatten Feuer in der Erdgeschosswohnung eines Zweiparteienhauses entdeckt und die Nachbarn alarmiert. Der 37-jährige Brandentdecker klingelte anschließend bei den Bewohnern. Der 53-Jährige Bewohner der Obergeschosswohnung, der von dem Feuer selbst noch nichts mitbekommen hatte, konnte unverletzt das Haus verlassen. Er wies darauf hin, dass der 60-jährige Bewohner der Erdgeschosswohnung noch in den Räumen sein müsste. Der Brandentdecker versuchte noch, durch eine Fensterscheibe Kontakt zu dem Bewohner zu bekommen, dies schlug jedoch fehl.

Der 60-Jährige konnte wenig später von den ersten Rettungskräften der Feuerwehr, die mit insgesamt rund 50 Kräften vor Ort war, aus der Wohnung gerettet werden. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Sein Zustand wird derzeit noch als kritisch eingestuft. Die Feuerwehr hatte den Brand im Wohnzimmer nach rund einer halben Stunde gelöscht. Beide Wohnungen sind derzeit unbewohnbar.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und erste Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

