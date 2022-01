Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 07.01.2022, 12:00 Uhr bis 09.01.2022, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Neu Wulmstorf - Wohnungseinbruch

Am Samstag, 08.01.22, zwischen 17:45 Uhr und 23:25 Uhr begibt sich ein unbekannter Täter an ein Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Busch-Straße und hebelt dort ein Fenster einer Wohnung im Erdgeschoss auf. Auf diesem Wege gelangt der Täter in die Wohnung, durchsucht diese und erbeutet dabei Schmuck und Bargeld.

Winsen - gefälschte Impfausweise vorgelegt

Ein aufmerksamer Apotheker stellte bei der Überprüfung zweier Impfausweise fest, dass diese augenscheinlich gefälscht sind. Gegen die beiden Personen, die diese Ausweise dort vorlegten, werden nun nach der aktuellen Rechtsprechung Strafverfahren eingeleitet.

Borstel - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Samstagmorgen wurde in Winsen auf der Osttangente ein stark alkoholisierter Autofahrer durch Polizeibeamte angehalten und kontrolliert. Der 58-jährige Fahrer hatte dabei einen Atemalkoholwert von 2,23 Promille. Seine Autofahrt endete am Kontrollort und der Führerschein wurde nach Entnahme einer Blutprobe sichergestellt.

Winsen - Kleinbrand hinter dem Parkhaus am Bahnhof Am Nachmittag des 08.01.2022 wird der Polizei hinter dem Parkhaus am Bahnhof Winsen ein Kleinbrand gemeldet. Die vor Ort eintreffenden Polizeibeamten stellen fest, dass dort ein Einkaufswagen beschädigt, teilweise zerlegt und in Brand gesetzt worden war. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Winsen unter der Tel.-Nr. 04171-7960 in Verbindung zu setzen.

Winsen - Personensuche nach abgängiger Person

In den Abendstunden des 08.01.2022 wurde der Polizei eine vermisste, an Demenz erkrankte Person aus einem Seniorenpflegeheim gemeldet. Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Dazu gehörten unter anderem ein Personenspürhund, sowie der Polizeihubschrauber. Nach knapp drei Stunden konnten die Suchmaßnahmen eingestellt werden, da die abgängige Person aufgefunden werden konnte. Da die Person über Schmerzen nach einem Sturz klagte, wurde ein RTW angefordert und die Person zur Untersuchung dem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell