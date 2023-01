LPI-G: Mülltonnen auf Straßenbahn

Greiz (ots) - Eine 15-Jährige Simson-Fahrerin befuhr mit ihrem Sozius(16) am 02.01.2023 den Friedensring. Gegen 16:30 Uhr bog die Fahrerin in die Dr.-Otto-Nuschke-Straße ein. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kamen beide mit dem Kleinkraftrad zu Fall. Die Fahrerin wurde hierbei verletzt, der Mitfahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Ein eingesetzter Rettungswagen transportierte die 16-Jährige anschließend in ein Krankenhaus. Die Simson wurde bei dem Unfall leicht ...

