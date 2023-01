POL-HI: Einbruch in Vereinsheim in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots) - Holle/Sillium (sev) In der Zeit vom 10.01.2023, 17.00 h bis zum 14.01.2023, 17.00 h, drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss in ein Einfamilienhaus in der Medingstraße in Holle-Sillium ein. Anschließend durchsuchten sie das Schlafzimmer des Hauses. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht klar. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Zeugen, die Angaben zu verdächtigen ...

