Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungseinbruchdiebstahl in Holle-Sillium

Hildesheim (ots)

Holle/Sillium (sev)

In der Zeit vom 10.01.2023, 17.00 h bis zum 14.01.2023, 17.00 h, drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss in ein Einfamilienhaus in der Medingstraße in Holle-Sillium ein. Anschließend durchsuchten sie das Schlafzimmer des Hauses. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht klar.

Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, sich mit der Dienststelle unter der Rufnummer 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell