POL-AC: Polizeieinsatz in Lützerath - Vorbereitungsmaßnahmen haben begonnen

Aachen (ots) - In einem Offenen Brief hatten sich Klimaaktivisten vor kurzem an den Aachener Polizeipräsidenten Dirk Weinspach gewandt. Anlass war die für Januar angekündigte Räumung des Dorfes Lützerath am Tagebau Garzweiler. Nun meldet sich der Polizeipräsident zu Wort. Sehr geehrte Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Offenen Briefes vom 12.12.2022, ...

mehr