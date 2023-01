Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressesammelmeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum 13.01.- 15.01.2023

Hildesheim (ots)

(zei)Wohnungseinbruchsdiebstahl in 31028 Gronau (Leine), OT Banteln - Am 13.01.2023 zwischen 11:30 Uhr und 18:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter mittels eines Hebelwerkzeugs unrechtmäßigen Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Kirchstraße. Dabei entwendeten die Täter Bargeld und Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Verkehrsunfallflucht in 31008 Elze, Saaledamm - Im Zeitraum zwischen dem 12.01.23, 12:00 Uhr und dem 13.12.23, 12:00 Uhr beschädigt eine bislang unbekannte Person, vermutlich beim Wenden oder beim Rückwärtsfahren mit einem Pkw einen Gartenzaun, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Verkehrsüberwachung - Im Zeitraum zwischen dem 13.01.23 und dem 14.01.23 führte das Polizeikommissariat Elze Geschwindigkeitsmessungen zwischen Elze und Wülfingen, auf Höhe des Sorsumer Kreuzes sowie in der Gartenstraße in 31028 Gronau (Leine) durch. Dabei konnten insgesamt 12 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.

Die Polizei Elze bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber zu den zuvor geschilderten Ereignissen, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 beim Polizeikommissariat Elze zu melden.

