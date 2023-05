Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte Fahrerin begeht Verkehrsunfallflucht und verletzt Fußgängerin

Hagen-Wehringhausen (ots)

Mittwoch (24.05.) kam es gegen 8 Uhr an einer Fußgängerfurt in Wehringhausen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Frau leicht verletzt wurde. Die 63-Jährige wartete an der Kreuzung Buscheystraße/Grünstraße vor einer roten Ampel und betrat die Straße, als diese auf grün umsprang. Plötzlich sei von links ein Auto zügig angefahren gekommen und habe die Gevelsbergerin, die sich bereits in der Mitte der Straße befand, erfasst. Zwei weitere Personen konnten sich gerade noch auf den Gehweg retten und verhindern, dass sie ebenfalls von dem VW getroffen werden.

Die Fahrerin des schwarzen VW Golf Plus sei nach dem Zusammenstoß in Richtung Innenstadt geflüchtet. Die Fahrerin sei ca. 26-30 Jahre alt gewesen und habe dunkle, zu einem Zopf gebundene Haare gehabt und trug dunkle Kleidung.

Eine 37-jährige Zeugin merkte sich das Kennzeichen des VW und brachte die verletzte 63-jährige Gevelsbergerin zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein 71-Jähriger fuhr dem Golf hinterher - der Unfallzeuge konnte die Fahrerin an der Kreuzung Bergischer Ring/Wehringhauser Straße einholen. Der Mann gab an, die Fahrerin auf den Zusammenstoß mit der Fußgängerin hingewiesen zu haben. Die Frau habe schockiert auf die Aussage reagiert und angegeben, die Unfallörtlichkeit wieder aufzusuchen. Trotz dessen kehrte sie weder zurück, noch meldete sie dies telefonisch der Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zur Identität der Fahrerin machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell