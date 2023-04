Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (201/2023) Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Hann. Münden - Beim Rückwärtsfahren VW Golf beschädigt und geflüchtet, wichtige Zeugin gesucht

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Auefeld

Donnerstag, 20. April, zwischen 14.00 und 14.55 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Mutmaßlich beim Rückwärtsfahren ist eine Autofahrerin am Nachmittag des 20. April (Donnerstag) auf dem Parkplatz des HIT-Marktes in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) mit ihrem schwarzen BMW gegen einen silberfarbenen VW Golf gefahren und danach weggefahren. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 14.00 und 14.55 Uhr. Bei der Berührung entstand an dem VW ein Schaden in Höhe von geschätzt 100 Euro.

Die mutmaßliche Unfallfahrerin sei nach ersten Ermittlungen zunächst ausgestiegen und habe sich den Golf angesehen. Anschließend soll sie ihre Fahrt fortgesetzt haben.

Diese Schilderungen beruhen auf den Beobachtungen einer Zeugin. Die unbekannte Frau mit Rad ließ den Fahrer des beschädigten Golf im Supermarkt ausrufen und teilte ihm das Kennzeichen des flüchtigen Wagens mit.

Leider sind die Personalien der wichtigen Zeugin bislang unbekannt. Sie wird gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 bei der Polizei Hann. Münden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell