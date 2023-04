Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (200/2023) "Fit on Tour" - Truckerstammtisch der Autobahnpolizei Göttingen thematisiert die Gesunderhaltung im Berufsalltag von Fernfahrenden und lädt zum aktiven Mitmachen ein

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (as) - Das Thema Gesunderhaltung trotz Zeitdruck und zunehmenden Widrigkeiten steht ganz im Mittelpunkt des nächsten Truckerstammtisches der Göttinger Autobahn am kommenden Mittwoch (03.05.23).

Die 230. Auflage des Formates findet dieses Mal im Freien statt und lädt Interessierte ein, sich an sportlichen Übungen im und am Lkw aktiv zu beteiligen. Erklärtes gemeines Ziel der eingeladenen Referentinnen Rebecca Urban (fit for drive) und Christine Kroß (fit im Truck) ist es, Berufskraftfahrerinnen und -Fahrern bei dem Termin für eine gesunde Verhaltensweise im Berufsalltag zu sensibilisieren und präventiv gegen typische Beschwerdebilder vorzubeugen.

Die Veranstaltung für LKW-Fahrerinnen und -Fahrer, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie andere Interessierte findet um 16:30 Uhr vor dem Gebäude der Raststätte Göttingen-West (Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel) statt.

Medien sind selbstverständlich wieder ganz herzlich eingeladen!

