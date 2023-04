Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (199/2023) Nachtragsmeldung - 32 Jahre alte Beifahrerin stirbt bei Frontalzusammenstoß auf L 569, zwei weitere Menschen schwer verletzt, Unfallursache bislang unklar

Göttingen (ots)

GEMEINDE GLEICHEN (jk) - Beim Frontalzusammenstoß zwischen einem Skoda Fabia und einem entgegenkommenden Tesla ist am Freitagmorgen auf der L 569 in Höhe der Ortschaft Wöllmarshausen (Landkreis Göttingen, wir berichteten) die 32 Jahre alte Beifahrerin im Skoda tödlich verletzt worden. Der 31 Jahre alte Fahrer des Wagens sowie der 32-Jährige Tesla-Fahrer wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser nach Göttingen transportiert. Die Getötete und auch die beiden Fahrer der Wagen stammen aus Duderstadt.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, steht noch nicht fest. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Duderstadt geriet der 31 Jahre Skodafahrer während der Fahrt von Göttingen in Richtung Duderstadt in einer Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen nach links auf den Gegenfahrstreifen und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Tesla zusammen. Die 32 Jahre alte Beifahrerin wurde bei dem Zusammenstoß in dem Skoda eingeklemmt und tödlich verletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen wurden die beiden Unfallfahrzeuge beschlagnahmt und ein Gutachter in die Ermittlungen eingeschaltet. Der Experte erschien am Morgen an der Unfallstelle.

Die Landesstraße 569 ist aktuell weiter voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Es ist geplant, die Fahrbahn nach Abtransport der Fahrzeuge und Ende der Fahrbahnreinigungsarbeiten am frühen Nachmittag wieder freizugeben.

An der Unfallstelle waren neben mehreren Streifenwagen der Polizei die Freiwilligen Feuerwehren Benniehausen, Wöllmarshausen, Sattenhausen, Rittmarshausen und Kerstlingerode sowie mehrere Rettungswagen im Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell