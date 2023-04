POL-PDNW: Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Neustadt/Weinstraße

Bei einem Auffahrunfall auf der L516 an der Einmündung zur K9 aus Richtung Neustadt wurde am 11.04.2023 gegen 09:45 Uhr ein 22-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Der Motorradfahrer musste an der Ampelanlage verkehrsbedingt anhalten, der nachfolgende Fahrer eines Pkw bemerkte das zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Der 22-Jährige stürzte auf die Motorhaube des Pkw und erlitt hierbei Prellungen und Schürfwunden, die anschließend im Krankenhaus behandelt wurden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

