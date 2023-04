Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ein defektes Abblendlicht...

Haßloch (ots)

...wurde einer 20-Jährigen aus Haßloch am 12.04.2023 um kurz nach Mitternacht zum Verhängnis. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße in 67454 Haßloch konnten bei der Fahrzeugführerin drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht der eingesetzten Beamten, dieser reagierte positiv auf THC. Daher wurde bei der jungen Fahrzeugführerin eine Blutprobe angeordnet und diese in hiesiger Dienststelle entnommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden an eine Bekannte ausgehändigt. Die 20-Jährige muss sich nun in einem Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell