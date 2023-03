Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Versuchter Einbruch, Hinweise erbeten

Sinzheim (ots)

Nach einem versuchten Einbruch am Donnerstagabend haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen. Im Zeitraum von 18:15 Uhr und 19 Uhr sollen sich bislang unbekannte Täter vergeblich an der Terrassentüre eines Wohnhauses in der Matthias-Grünewald-Straße zu schaffen gemacht haben, bevor sie anschließend die Flucht ergriffen. Laut Zeugenaussagen soll gegen 18:15 Uhr ein dunkles Fahrzeug der Marke "Audi", vermutlich des Types "A4", in besagter Straße mit einer zweiköpfigen, männlichen Besatzung beobachtet worden sein. Ebenso soll sich eine männliche Person im genannten Zeitraum auffällig um das Gebäude bewegt haben. Ob und inwiefern das Auto und die Personen in Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch stehen, ist derzeit Teil der polizeilichen Ermittlungen. An der Terrassentüre entstand durch die Gewalteinwirkung ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07221 6800 mit den Ermittlern des Polizeireviers Baden-Baden in Verbindung zu setzen.

