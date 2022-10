Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zwei Einbrüche im Umkreis von rund zwei Kilometern

Leichlingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (04.10.) brachen unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Karl-Huschens-Straße ein und entwendeten einen Tresor aus einem Abstellraum im Kellergeschoss.

In dem Tresor befanden sich zu diesem Zeitpunkt ein fünfstelliger Bargeldbetrag, Gold- und Silberschmuck sowie diverse hochwertige Uhren.

Am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr bemerkte die Bewohnerin des Hauses die herausgehebelte Fensterscheibe eines rückwärtig gelegenen Fensters und alarmierte die Polizei. Rund zwei Stunden später ging ein weiterer Anruf einer Zeugin bei der Polizei ein. Nachdem diese in der vergangenen Nacht gegen 03:00 Uhr durch laute Geräusche aus Richtung eines angrenzenden Waldgebietes aus dem Schlaf gerissen wurde, fand sie nun nach Begehung des Waldes mehrere Werkzeuge. Ob diese in Verbindung mit dem aufgeführten Einbruch stehen, wird bislang noch geprüft.

Rund zwei Kilometer entfernt wurde am selbigen Tag gegen 09:20 Uhr in der Straße Wupperbogen ein weiterer Einbruch festgestellt. Unbekannte Täter brachen in eine Erdgeschosswohnung eines Einfamilienhauses ein, indem sie die Lamellen der Rollladen teilweise abmontierten und nach außen bogen. Anschließend hebelten sie das dahinter gelegene Fenster auf.

Sämtliche Schränke und Schubladen in mehreren Räumen wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Zuvor wurde die Wohnung am Freitag (30.09.) gegen 17:30 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand vorgefunden. Hinweise zu möglicher Tatbeute konnten bei Eintreffen der Polizeibeamten noch nicht gegeben werden.

In beiden Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung. Bei näheren Hinweisen zu diesen Einbrüchen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ch)

