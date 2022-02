Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall in Barmen - Zwei Polizeibeamte verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (07.02.2022, 12:30 Uhr) ereignete sich auf der Loher Straße in Wuppertal-Barmen ein Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger war mit seinem BMW auf der Loher Straße in Richtung Elberfeld unterwegs und bog vor der Wartburgstraße nach links ab, um in eine Einfahrt zu gelangen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Funkwagen der Polizei, der die Loher Straße in Richtung Friedrich-Engels-Allee befuhr. Beide Polizisten (w 24, m 26) zogen sich dabei Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen, die beide nicht mehr fahrbereit sind, entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Loher Straße in nördliche Richtung gesperrt werden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell