Polizei Wuppertal

POL-W: W Mercedes ausgebrannt - hoher Sachschaden

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (07.02.2022, 03:15 Uhr) brannte ein Mercedes in Wuppertal-Elberfeld aus. Anwohner meldeten das an der Deweerthstraße geparkte und brennende Auto sowie mehrere Personen, die vom Brandort wegliefen. Durch die Hitzeentwicklung kam es zu weiteren Schäden an einem daneben geparkten Kia und einer Mülltonne. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 16.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

