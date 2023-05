Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Hagen-Henkhausen (ots)

Am Freitag (26.05.) kam es gegen 13.10 Uhr auf der Verbandsstraße in Höhe eines Supermarktes zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr der 65-Jährige mit seinem E-Bike in Richtung Berchum. Ein 45-Jähriger befand sich mit seinem Mercedes hinter dem Hagener und wollte diesen im weiteren Verlauf überholen. Während des Überholvorganges kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß. Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte die Verbandstraße für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Berchum bis ca. 14 Uhr. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell