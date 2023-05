POL-MG: Unfall am Karrenweg: eine Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte

Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 8. Mai, haben bislang Unbekannte zwischen 7.30 und 15.15 Uhr an der Straße Am Steinberg einen blauen Ford Fiesta gestohlen. Die Besitzerin hatte den Wagen am Morgen dort abgestellt. Als sie nachmittags zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses nicht mehr aufzufinden. Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter ...

