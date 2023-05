Polizei Hagen

POL-HA: Hagener fährt ohne Fahrerlaubnis und kommt in Serpentinenbereich von der Straße ab

Hagen-Haspe (ots)

Als ein 20-Jähriger am Sonntag (29.05.) gegen 3.15 Uhr den Wolfskuhler Weg in Haspe bergab in Richtung Vorhalle befuhr, verlor der Hagener im Serpentinenbereich die Kontrolle über seinen Mini. Er rutschte mit dem Auto in einen Bachlauf und zog sich hierbei schwere Verletzungen am Bein zu. Der Hagener musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Flurschaden, zudem wurde eine Leitbarke herausgerissen und beschädigt. An dem Mini brach die Achsaufhängung an beiden Vorderrädern. Es stellte sich im weiteren Verlauf heraus, dass der 20-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Er erhielt eine Strafanzeige. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.500 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell